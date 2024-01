Nach dramatischer Rettungsaktion in Schwimmbad: Baby außer Lebensgefahr

Somit befand es sich außer Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Innsbrucker Klinik der APA. Das Kind war in einem Schwimmbad in Fügen im Zillertal (Bezirk Schwaz) einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gewesen und in ein Babybecken gefallen, hieß es seitens der Polizei am Dienstag.

Ein Badegast barg das regungslos treibende Kind. Anschließend wurde es von einem zufällig anwesenden Kinderarzt reanimiert. Das Mädchen war mit seiner Mutter und zwei weiteren Kindern unterwegs gewesen. Offenbar hatte es keine Schwimmflügel getragen. Wie lange es im Wasser gewesen war, war vorerst noch unklar.

Die Einvernahme der Erziehungsberechtigten stand am Dienstag noch aus, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Das Baby müsste wohl noch eine Nacht in der Klinik verbringen, dürfte den Vorfall aber ohne bleibende Schäden überstehen, bestätigte der Sprecher.

