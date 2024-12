Nach Defekt an Gasleitung in Haag: Versorgung wiederhergestellt

Die Arbeiten zur Ersatzversorgung wurden am Freitag um 3.45 Uhr abgeschlossen, teilte Netz Niederösterreich mit. Nun startete die Ursachenanalyse. In einem weiteren Schritt werde man "das gesamte Leitungsstück wieder reparieren und in Betrieb nehmen", hieß es. Das werde "aber noch einige Tage dauern".

Für Freitagfrüh wurde Kundinnen und Kunden Unterstützung bei der Wiederinbetriebnahme ihrer Anlagen angeboten. Störungsmeldungen werden unter der Telefonnummer 0810/820120 entgegengenommen.

Explosionsartiges Geräusch

Die Gas-Hochdruckleitung war Donnerstagfrüh geborsten, wahrgenommen wurde ein explosionsartiges Geräusch. Zwei Häuser wurden vorsorglich evakuiert, Verletzte gab es nicht. Die Gasversorgung im Raum Haag, St. Valentin und Ennshafen musste unterbrochen werden, betroffen waren nach Angaben von Netz NÖ rund 3.500 Abnehmer sowie einige Großkunden westlich von Amstetten.

