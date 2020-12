Nach Corona-Fällen: Saab 105 übernahmen für "lahmgelegte" Eurofighter

Das Bundesheer bestätigte einen entsprechenden Bericht einer Tageszeitung. In der Zwischenzeit übernahmen die Saab 105 Oe aus Linz-Hörsching die Aufgaben. "Das ist nichts ungewöhnliches", sagte Sprecher Oberst Michael Bauer.

Der Flugbetrieb am obersteirischen Fliegerhorst Hinterstoisser war am Wochenende aus Sicherheitsgründen eingestellt. Ab Montag würden die Eurofighter die Luftraumüberwachung wieder übernehmen. Eine Möglichkeit wäre es gewesen, die Flughafenfeuerwehr aus Hörsching nach Zeltweg zu verlegen. Die Saab 105 hätten heuer rund 20 Prozent der Luftraumüberwachung übernommen. In den Jahren zuvor waren es zeitweise bis zu 40 Prozent, sagte Bauer.

