Nach Cobra-Unfall: Vorwürfe gegen Familie des Kanzlers

Sonntagabend, 13. März, in Wien-Hietzing: Zwei Beamte der Spezialeinheit Cobra steigen in ihr Dienstauto. Starten dürften sie es nicht mehr, beide haben in den Stunden zuvor Alkohol getrunken. Jener Beamte, der fährt, sogar reichlich: Er soll mit 1,2 Promille im Blut versucht haben, den Wagen auszuparken. Dieser Versuch misslingt. Er touchiert mit seinem Auto zwei abgestellte Fahrzeuge, an beiden entsteht Blechschaden. Gegen die Beamten läuft nun ein Disziplinarverfahren.

Der Unfall unter Alkoholeinfluss hat aber noch weiter reichende Folgen: Denn die zwei Polizisten waren als Personenschützer eingesetzt – für Katharina Nehammer, Ehefrau von Bundeskanzler Karl Nehammer (VP). Das Dienstauto war noch vor der Wohnung der Familie abgestellt.

Die Oppositionsparteien forderten nach Bekanntwerden dieser Umstände Aufklärung. Die FPÖ-Mandatare Hannes Amesbauer und Christian Hafenecker orteten gestern Mittag in einer Aussendung Indizien, "dass der gesamte Vorfall unter den Teppich gekehrt werden sollte". Reinhold Einwallner, Sicherheitssprecher der SPÖ, ging noch einen Schritt weiter: Er fügte seiner parlamentarischen Anfrage an den Kanzler ein anonymes Schreiben eines angeblichen Cobra-Beamten bei. Darin werden schwere Vorwürfe gegen die Familie Nehammer erhoben.

So benutze Katharina Nehammer die zum Personenschutz abgestellten Cobra-Beamten "besonders gerne als Kindersitter". In dem Schreiben wird der Kanzlerfrau auch ein "unprofessionelles Naheverhältnis" zu ihren Personenschützern vorgeworfen. Am Tag des Unfalls seien die beiden Beamten zuvor in der Privatwohnung von Nehammer gewesen – sie hätten also während des Dienstes getrunken. Laut Innenministerium habe sich der Vorfall aber nach Ende der Bewachung ereignet. In dem Schreiben wird Nehammer vorgeworfen, er habe nach dem Vorfall bei Cobra-Chef Bernhard Treibenreif interveniert.

"Rote Linie überschritten"

Gestern Abend meldete sich der Kanzler in einer Pressekonferenz zu Wort: "Heute ist eine rote Linie in der politischen Auseinandersetzung massiv überschritten worden", sagte er. Die parlamentarische Anfrage beruhe auf einem anonymen Schreiben, "in dem die Unwahrheit behauptet und ein Sicherheitskonzept veröffentlicht wird, das meine Familie gefährdet". Personenschützer seien immer bei der Schutzperson, das Begleiten gehöre zum Alltag. Alles Weitere werde der Rechtsstaat klären, Anzeigen würden geprüft.