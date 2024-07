Nach Bordellbesuch: Fahrgäste stahlen Taxi in Salzburg

Die beiden hatten zuvor ein Etablissement besucht und während der Heimfahrt den Taxilenker um Wasser gebeten. Als der Mann (60) anhielt und ausstieg, um eine Wasserflasche aus dem Kofferraum zu holen, setzte sich der Beifahrer kurzerhand auf den Fahrersitz und fuhr davon. Da sich das Handy des Taxifahrers im Auto befand, konnte er nicht sofort die Polizei informieren.

Wie die bayerische Polizei berichtete, fuhren die alkoholisierten Männer weiter über die Grenze nach Deutschland, wo sie kurz vor 4.00 Uhr in Ramsau bei Berchtesgaden in einer Kurve zu weit nach links gerieten und eine Holzleitplanke touchierten. Durch das automatische Notrufsystem "eCall" im Auto wurde die Einsatzzentrale im bayerischen Rosenheim alarmiert. Eine Streife konnte am Unfallort zwar das Taxi, aber keine Insassen finden. Männer der Feuerwehr entdeckten aber kurz darauf einen leicht verletzten Mann hinter einem Holzstapel, wenig später den zweiten Mann bei einer Bushaltestelle.

Kamera zeichnete alles auf

Beide waren unkooperativ und machten keinerlei Angaben, erst nach Abklärung mit der Polizei in Österreich wurde der Taxidiebstahl bekannt. Eine Kamera im Inneren des Taxis hat beide Männer klar identifiziert. Der Schaden am Auto dürfte rund 10.000 Euro betragen. Beide Männer - sie haben einen Wohnsitz in Deutschland - wurden auf freiem Fuß angezeigt. Sie werden sich nun in beiden Ländern wegen einer Reihe von Delikten verantworten müssen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.