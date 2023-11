Nach Bombenanschlag auf Zeugen Jehovas: Hausdurchsuchung in der Steiermark

Dass es sich bei dem Verdächtigen um ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas und den Ex-Partner jener Frau, bei der am Auto ein Sprengstoff detoniert war, handelte, bestätigte Bacher nicht.

Während eines Gottesdiensts der Zeugen Jehovas in Leibnitz waren am 18. August heimlich Sprengsätze an zwei Auto-Unterböden montiert worden. Diese detonierten, verletzt wurde aber niemand. Schon während der Messe wurde draußen ein lauter Knall wahrgenommen worden. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen ging, fielen ihr herumliegende Teile bei ihrem Auto auf. Die Sprengsätze am zweiten Pkw detonierten, als der Lenker schon Richtung nach Hause unterwegs war. Laut Polizei war es nur Glück, dass der Fahrer unverletzt blieb.

