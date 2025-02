Nach Angriff am Grazer Friedhof: Opfer konnte befragt werden

"Wir haben durch die in den vergangenen Tagen durchgeführte Befragung der Frau leider keine neuen Ermittlungsansätze", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Auch die zuletzt spärlichen Hinweise aus der Bevölkerung hätten bei Überprüfung keine Spuren ergeben. Der Zustand der 73-jährigen Frau ist stabil.

Die Ermittlungen liefen selbstverständlich weiter und man bitte auch weiterhin die Bevölkerung um Mithilfe. Bei der Befragung des Opfers habe man behutsam vorgehen müssen, eine weitere Befragung könnte es in den nächsten Tagen geben, nach medizinischer Maßgabe. Erhebungen im Umfeld des Friedhofs hätten zu keinen neuen Ansätzen geführt. Das private Umfeld der Pensionistin sei ja schon gleich nach der Tat abgeklärt worden, so der Polizeisprecher. Auch die verstärkte Streifentätigkeit auf Friedhöfen in Graz - durch Beamte in Zivil oder in Uniform - habe zu keinen Beobachtungen oder Erkenntnissen geführt.

Frau war Ende Jänner am Grab ihres Mannes angegriffen worden

Die 73-Jährige war am 29. Jänner, einem Mittwochnachmittag, von einem Unbekannten von hinten beim Grab ihres Ehemannes angegriffen und mit einem Stanley-Messer schwer verletzt worden. Andere Friedhofsbesucher hatten die Frau gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Damals hatte die Pensionistin noch angeben können, dass sie von einem Mann attackiert worden sei. Sie wurde ins nahe LKH-Uniklinikum gebracht und intensivmedizinisch betreut.

Das Landeskriminalamt bittet mögliche Zeugen um Mithilfe. Dabei gehe es auch um Wahrnehmungen am und im Umfeld des Leonhardfriedhofs, auch vor der Tat, etwa, ob sich ein Mann dort auffällig verhalten habe. Zeugen mögen sich beim LKA unter der Telefonnummer 059133 60 3333 oder beim Notruf 133 melden.

