Nach 20 Jahren ohne Führerschein wurde Lenker erwischt

Erwischt wurden bei dem landesweiten Planquadrat neun Alko- und vier Drogenlenker sowie Dutzende Raser. Acht Führerscheine wurden vorläufig abgenommen. Mit 2,14 Promille wurde der höchste Wert bei einem 68-Jährigen im Bezirk Neusiedl am See festgestellt, berichtete die Polizei am Sonntag in einer Aussendung.

In Rechnitz (Bezirk Oberwart) wurde ein ungarisches Kfz mit 195 statt der erlaubten 100 km/h gemessen. Im Bezirk Jennersdorf war ein ungarischer Motorradlenker am Samstagabend auf der B57 zwischen Fehring und Jennersdorf mit 177 km/h unterwegs. Erlaubt ist Tempo 100. Auf der S4 im Bezirk Mattersburg wurde ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt angehalten, der durch Suchtmittel beeinträchtigt war. Der Niederösterreicher besitzt keine gültige Lenkberechtigung, weil ihm diese 2019 abgenommen wurde.

Im Rahmen der Schwerpunktaktion von Samstag, 16.00 Uhr, bis Sonntag um 2.00 Uhr wurden 655 Lenker kontrolliert und 597 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt. Kontrolliert wurden verstärkt Zu- und Abfahrtsstraßen zu Diskotheken, Zeltfesten und anderen Veranstaltungen. 140 Anzeigen wurden erstattet und 153 Organstrafverfügungen ausgestellt. Mittels Radar wurde 95 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Die Übertretungen wurden den zuständigen Verwaltungsbehörden angezeigt.

Mehr zum Thema Steyr Schwere technische Mängel an Fahrzeugen in Gaflenz entdeckt GAFLENZ. Polizei und Land Oberösterreich haben von Freitag bis Samstag in Gaflenz (Bez Steyr-Land) eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Schwere technische Mängel an Fahrzeugen in Gaflenz entdeckt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.