Mutter und Tochter getötet: Weiter Suche nach Tunesier

Weiterhin mit Hochdruck fahndet die Wiener Polizei nach einem 49-jährigen Mann aus Tunesien. Dieser wird dringend verdächtigt, eine 32-Jährige und ihre 15 Jahre alte Tochter gewaltsam getötet zu haben. Es handle sich um den Lebensgefährten der Ungarin, der mutmaßliche Doppelmörder soll noch am Vorabend in der Wohnung der Frau in der Mollardgasse im Bezirk Mariahilf zu Besuch gewesen sein.

"Er ist zur Fahndung ausgeschrieben worden", teilte Polizeisprecherin Irina Steirer auf Anfrage mit. An seiner Wohnadresse hätten die Beamten den Mann nicht angetroffen. Er ist Steirer zufolge entgegen anderslautenden Medienberichten nicht vorbestraft.

Dass sich der Gesuchte bereits ins Ausland abgesetzt habe, sei möglich. Warum nach dem Mann nicht mit Fahndungsfotos in der Öffentlichkeit gesucht werde, sei Sache der Staatsanwaltschaft, sagte Steirer. Bei der Anklagebehörde hieß es wiederum, die Wiener Polizei sei weiterhin für den Fall zuständig.

Rätseln über das Tatmotiv

Über das Motiv der Tat könne nur spekuliert werden, sagte Steirer. Diese Frage könne nur der Verdächtige beantworten. Laut Obduktion sind beide Opfer durch "Fremdeinwirkung gegen den Hals" ums Leben gekommen. Soll heißen: Sie wurden erwürgt oder erdrosselt. Details zu dem Fall wollte die Exekutive nicht preisgeben: Es handle sich um exklusives Täterwissen, das aus ermittlungstaktischen Gründen nicht an die Öffentlichkeit gelangen solle.

So viel steht bisher fest: Polizisten hatten die zwei Leichen am Donnerstagnachmittag entdeckt. Sie lagen beide bäuchlings im Schlafzimmer. Alarm geschlagen hatten die beiden Söhne der 32-Jährigen, sieben und neun Jahre alt. Die Buben waren ohne Begleitung eines Erwachsenen in die Ordination einer Ärztin gegangen. Zunächst hatte die Medizinerin versucht, die Mutter zu erreichen, was nicht gelang. Polizisten der Inspektion Taubstummengasse holten daraufhin die Kinder ab und fuhren sie nach Hause in die Wohnung.