Mutter und Sohn in Villach getötet: Mordanklage

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat nun Anklage wegen zweifachen Mordes gegen eine 37 Jahre alte Frau eingebracht. Behördensprecherin Tina Frimmel-Hesse bestätigte am Dienstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht der "Kleinen Zeitung".

Die Rumänin hatte vor einem Jahr in Villach eine 43-Jährige und deren fünfjährigen Sohn mit ihrem Auto niedergefahren, sie soll die beiden vorsätzlich getötet haben. Zu der Tat war es im Jänner vergangenen Jahres in Villach gekommen. Die 37-Jährige hatte die beiden auf einer schmalen Straße mit dem Auto angefahren, sie waren so schwer verletzt, dass sie starben. Der Rumänin wird vorgeworfen, aus Rache und Eifersucht gehandelt zu haben. Das 43-jährige Opfer stammt ebenfalls aus Rumänien. Der Vater des Buben ist der frühere Ehemann der Täterin.

