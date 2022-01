Mutter und Sohn (5) von Auto erfasst und getötet: Fahrerin kannte die Opfer

"Letzte Grüße von euren Besuchskatzen" ist auf einem kleinen Schildchen zu lesen, das ein im Schnee steckender Teddybär in den Pfoten hält. Immer wieder zünden am Sonntag Erwachsene und Kinder am Ort des Unglücks Kerzen an. Es herrscht eine bedrückende Stille. Fassungslosigkeit.

Die Tragödie, die sich wenige Stunden zuvor hier ereignet hat, kann niemand richtig fassen. Eine 43-jährige Villacherin und ihr fünfjähriger Sohn sind am Samstag kurz nach 16.30 Uhr in der St. Johanner Höhenstraße in Villach, unweit ihrer Wohnung, von einem Auto erfasst worden. Für beide kam jede Hilfe zu spät.

Die 37-jährige Lenkerin, eine in Vorarlberg lebende gebürtige Rumänin, flüchtete mit dem silberfarbenen Unglückswagen und wurde 500 Meter entfernt in einem Wald mit schweren Verletzungen an mehreren Körperstellen, darunter auch am Hals, aufgefunden. Die Verletzungen dürften mit einem Messer verursacht worden sein.

Tiefe Betroffenheit nach Tod von Fünfjährigem und seiner Mutter Bild: Weichselbraun

Keine Bezugspunkte in Kärnten

Für die Beamten des Stadtpolizeikommandos Villach hat der Unfall von Anfang an viele Fragen aufgeworfen. Wie konnte die Lenkerin die beiden Menschen in der schmalen Gasse übersehen? Zum Zeitpunkt des Unfalls war es noch hell. Auch von überhöhter Geschwindigkeit konnten die Ermittler nicht unbedingt ausgehen.

Im Zuge von Umfeldermittlungen kam es rasch zu neuen Erkenntnissen, die der Tragödie eine unfassbare Wendung geben könnten: "Zwischen der Verstorbenen und der Unfalllenkerin hat es ein Bekanntschaftsverhältnis gegeben", bestätigt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Beide Frauen hatten denselben Ex-Partner. "Der Ex-Mann der Unfalllenkerin ist der Vater des fünfjährigen Buben", sagt Kitz. Die 37-Jährige dürfte extra aus Vorarlberg angereist sein. Sie soll sonst keine Bezugspunkte nach Kärnten haben.

"Warum war sie da? Das müssen wir uns jetzt genauer anschauen, es könnte natürlich auch Zufall sein", sagt Kitz.

Aufgrund der vielen offenen Fragen und außergewöhnlichen Umstände wurde das Landeskriminalamt eingeschaltet, das jetzt die Ermittlungen übernommen hat. Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion der Todesopfer angeordnet. Diese wurde im Laufe des Sonntags durchgeführt. Das Unfallauto wurde beschlagnahmt. Ein Kfz-Sachverständiger wurde beauftragt, sich das Unfallgeschehen näher anzusehen.

Lenkerin auf Intensivstation

Die Unfalllenkerin konnte noch nicht einvernommen werden. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde die Frau vom LKH Villach ins Klinikum Klagenfurt überstellt. "Sie ist zur Beobachtung auf der Intensivstation", sagt Kabeg-Sprecherin Kerstin Wrussnig.

Wie sich die Frau die Verletzungen zugezogen hat, wird noch ermittelt. Die Polizei soll ein Messer sichergestellt haben.