Mutter und Kind (9) aus Bergnot im Pinzgau gerettet

Die beiden Urlauberinnen dürften sich auf den Weg zu einem Wasserfall verirrt haben und gerieten dabei in unwegsames Gelände. Eine elfköpfige Mannschaft der Bergrettung des Bezirkes Zell am See barg die beiden unverletzt und brachte sie ins Tal zurück, berichtete die Polizei.

Abzweigung übersehen

Die beiden wollten laut eigenen Angaben im Rahmen eines gemeinsamen Abenteuertages einen Wasserfall besuchen. Sie dürften auf dem Weg dorthin allerdings eine Abzweigung übersehen haben und dadurch in immer steiler werdendes Gelände geraten sein. Die Urlauberinnen waren nicht gut ausgerüstet und hatten auch wenig Bergerfahrung. So gab es auf Höhe eines Steilstücks für Mutter und Tochter kein Weiterkommen mehr und die 49-Jährige wählte schließlich den Notruf.

