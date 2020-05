Die aus Syrien stammende Frau soll unter dem Einfluss einer psychischen Erkrankung gehandelt haben, die auf Erlebnisse auf der Flucht nach Europa zurückzuführen sein dürfte. Die Frau war 2016 mit ihren fünf jüngsten Kindern von Aleppo Richtung Europa aufgebrochen, um dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat zu entkommen. Nach längeren Zwischenstationen in Griechenland und in der Türkei traf sie 2018 in Österreich ein. Im Rahmen einer Familienzusammenführung durften ihr Ehemann und ihre weiteren Kinder