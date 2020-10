Mutter gesteht, ihre zwei Töchter und ihren Sohn erstickt zu haben

Die Angst, ihre drei Kinder infolge einer in die Brüche gehenden Beziehung zu verlieren, dürfte eine 31-jährige Frau in Wien derart belastet haben, dass sie den einzigen Ausweg darin sah, zunächst ihre beiden Töchter (3 und 9 Jahre) sowie den acht Monate alten Sohn und danach sich selbst zu töten.

Das legen die bisherigen Ermittlungsergebnisse der Polizei nach einem Dreifachmord in Wien-Donaustadt (22. Bezirk) nahe, der sich am Samstag um etwa 5 Uhr morgens ereignet hat. Demnach hat die aus Nepal stammende Frau ihren acht Monate alten Sohn sowie die beiden Töchter im Alter von drei und neun Jahren im Schlaf mit einem Polster erstickt. Danach wollte sie sich offenbar die Pulsadern aufschneiden. Zuvor meldete sie sich aber noch telefonisch bei der Polizei, um die Tat zu gestehen.

Neunjährige atmete noch

Als die Polizei in der Wohnung der Frau eintraf, öffnete diese mit blutüberströmten Händen noch die Wohnungstür. Die Beamten fanden dann bei einer Durchsuchung die leblosen Körper der beiden jüngeren Kinder vor. In einem Nebenraum lag die neunjährige Tochter, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben war. "Es bestand die Hoffnung, zumindest das Leben der älteren Tochter noch retten zu können. Leider ist aber auch dieses Mädchen trotz aller Bemühungen etwa eine Stunde später im Krankenhaus verstorben", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der Anblick der toten Kinder war auch für die Polizisten nur schwer zu ertragen: Sie wurden psychologisch betreut.

Gedenken an die getöteten Kinder Bild: APA

Die Frau selbst wies laut Eidenberger Verletzungen im Handbereich auf, die nicht so schwerwiegend waren, dass sie ins Spital gebracht hätte werden müssen. Ein Amtsarzt beurteilte die 31-Jährige später als einvernahme- und haftfähig. Dem getrennt von der Familie lebenden Vater überbrachten die Beamten an dessen Arbeitsplatz die furchtbare Nachricht vom Tod seiner Kinder. Er wurde als Zeuge einvernommen.

Heftiger Streit der Eltern

In der Familie, die offenbar schon jahrelang in Österreich lebte, war es vor einigen Wochen zu einem heftigen Streit mit gegenseitiger Körperverletzung gekommen. Diese Auseinandersetzung endete mit einer Wegweisung des 44-jährigen Lebensgefährten der festgenommenen Frau. "Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt, das mit Ende September vorbei war", teilte ein Polizeisprecher mit.

Der Wiener Kinder- und Jugendhilfe war die Situation der Familie anlässlich der Wegweisung bekannt geworden. Danach sei eine Gefährdungsabklärung durchgeführt worden, bestätigte am Wochenende eine Sprecherin der Jugendhilfe. "Im Verlauf dieses Verfahrens gab es mit den Eltern und den Kindern sowie mit der Schule und der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie persönliche und telefonische Kontakte", so die Sprecherin. Man habe mit Unterstützung einer Dolmetscherin auch erste Beratungstermine organisiert. Eine Gefährdung der Kinder sei bei diesen Beratungen aber nicht absehbar gewesen: "Eine derartig tragische Handlung der Mutter macht betroffen und war nicht vorhersehbar."

