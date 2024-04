Mutter entdeckte Sohn (17) tot in seinem Zimmer

Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt eine Obduktion angeordnet, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag entsprechende Medienberichte. Demnach habe die Mutter am Mittwoch ihren 17-jährigen Sohn in seinem Zimmer tot neben dem Bett aufgefunden. Wann das Obduktionsergebnis vorliegt, stand noch nicht fest.

