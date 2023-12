2 Obdachlose erstochen - Teenager (17) steht heute in Wien vor Gericht

Der Bursch hat vor zwei Tagen gestanden, zwei Obdachlose in Wien getötet und eine weitere Obdachlose mit einem Messer schwer verletzt zu haben - für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Bei der weiteren Einvernahme kamen Drogen- und ein Gewaltdelikt zu Tage. Für das Gewaltdelikt muss er sich heute in Wien vor einem Schöffengericht verantworten. Der Teenager hat im vergangenen September seine Mutter schwer misshandelt. Das gab die Polizei gestern bei einer Pressekonferenz bekannt.

Am 18. September, also etwa zwei Monate nach der ersten Tötung eines Obdachlosen, soll er seine Mutter in Wien schwer zugerichtet haben. Er schlug die Frau mit der Faust. Als sie zu Boden stürzte, trat er mit den Füßen gegen Oberkörper und Kopf, berichtet die Krone. Laut Staatsanwaltschaft erlitt die Wienerin dabei eine Schädelprellung, multiple Blutunterlaufungen im Gesicht und am Hals sowie einen Rippenbruch.

