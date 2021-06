Mutmaßlicher Mädchenmord: 18-Jähriger bestreitet Tat, der 16-Jährige schweigt

Wie berichtet war die 13-jährige Schülerin aus Tulln am Samstag in der Früh tot aufgefunden worden. Die Leiche befand sich - angelehnt an einem Baum - auf einem Grünstreifen neben einer Straße in der Donaustadt.

Ganz in der Nähe des Fundortes befindet sich eine Wohnung, die jener 18-jährige Afghane gemietet hat, der von der Polizei als Tatverdächtiger festgenommen worden ist. Dort soll das Mädchen unter Drogen gesetzt und dann sexuell missbraucht worden sein.

Der 18-Jährige sei bereits einvernommen worden, doch er bestreite "überhaupt etwas" mit der Tat zu tun zu haben. Sein mutmaßlicher Komplize, ein 16 Jahre alter Landsmann, habe die Aussage verweigert, berichtete der Wiener Polizeisprecher Markus Dittrich auf Anfrage der OÖN.

Ob die Schülerin, die zahlreiche Hämatome aufwies und laut Obduktion erstickt wurde, bereits in der Wohnung tot war, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, hieß es.

Auf die Frage, ob es DNA-Spuren gebe, wollte der Polizeisprecher nicht eingehen. Die Uhr tickt, denn die von der Strafprozessordnung vorgesehene 48-Stunden-Frist von der polizeilichen Festnahme bis zur Einlieferung in die Justizanstalt, verbunden mit dem Antrag auf U-Haft, läuft am Mittwoch Nachmittag ab.