Murtalbahn nimmt nach Unfall Betrieb wieder auf

Der Schienenersatzverkehr wird Montagfrüh beendet. Die gröbsten Schäden am Gleiskörper seien bis zum Sonntagnachmittag behoben worden, um eine Befahrbarkeit zu ermöglichen, wurde am Sonntagabend von der Steiermarkbahn mitgeteilt.

Das Infrastruktur-Team der Steiermärkischen Landesbahnen hatte am Freitag nach dem Abrücken der Einsatzkräfte und Ermittlungsbehörden mit der Schadensbegutachtung und Behebung begonnen. Die gesamte Wiederherstellung der Gleis- und Nebenanlagen werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, könne aber unter Wahrung des Eisenbahnbetriebes erfolgen.

Für die Bergung des 32 Tonnen schweren verunglückten Triebfahrzeuges würden derzeit noch unterschiedliche Szenarien evaluiert, teilte die Landesbahn mit. Ein Zeitpunkt könne noch nicht festgesetzt werden, ebenso wenig wie eine seriöse Einschätzung der Schadenshöhe.

Baum ließ Zug entgleisen

Das Zugsunglück war am Freitag in der Früh kurz nach der Landesgrenze zur Steiermark zwischen Predlitz und Kendlbruck in einer leichten Biegung passiert. Ein Baum dürfte in der Nacht aufgrund eines Gewitters und des nächtlichen Starkregens von der Böschung auf die Gleise gestürzt sein. Der Fahrer des Triebfahrzeugs konnte trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Zug entgleiste und stürzte über den rund fünf Meter hohen Bahndamm in die daneben fließende Mur. Dort kam der Wagen auf der Seite liegend im Wasser zum Stillstand.

Die beiden anderen Waggons blieben auf den Schienen stehen. Die 15 bis 20 Schüler, die im abgestürzten Triebwagen saßen und auf dem Weg zur Zeugnisverteilung waren, konnten sich mit Hilfe des Lokführers über den Hinterausgang an das Ufer retten. Laut Rotem Kreuz wurden 17 Personen verletzt, neun davon mussten im Spital behandelt werden, wo es sich als geringe Blessuren herausstellte.