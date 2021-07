Murenabgänge: Hubschrauber holte Wirtsleute von Schutzhütte

Zuvor hatten laut Landespolizeidirektion Kärnten Murenabgänge die Wege ins Tal verlegt. Der Polizeihelikopter Libelle flog die beiden ins Tal, gleichzeitig wurde von der Luft die Lage erhoben. Dies ergab, dass keine weiteren Personen oder Häuser durch die Murenabgänge in Gefahr waren, wie die Polizeiinspektion Obervellach im Bezirk Spittal/Drau am Sonntag mitteilte.

Die Freiwillige Feuerwehr Mallnitz hatte gegen 15.00 Uhr die Polizei in Obervellach verständigt, dass es Murenabgänge im Seebachtal gegeben habe. Die weiteren Erhebungen ergaben, dass sich ein Hüttenwirte-Ehepaar noch auf der Schwußnerhütte in 1.338 Metern Seehöhe befand. Man entschied sich zur Bergung aus der Luft. Die Straße bzw. der Wanderweg in Richtung Stappitzer See - Schwußnerhütte wurden sofort gesperrt.