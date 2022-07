Motorradlenker stürzte im Postalmgebiet vier Meter ab

Der Mann war auf der Postalmstraße im Gemeindegebiet von Strobl (Flachgau) unterwegs gewesen, als er in einer scharfen Linkskurve von der Straße abkam. Der Biker geriet mit seinem Fahrzeug auf die Schotterfläche, rutschte weiter und stürzte über eine vier Meter hohe Böschung zum Weißenbach ab.

Rettungskräfte und eine Polizeistreife bargen den Deutschen aus dem Bachbett, nach der Erstversorgung wurde er ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert, teilte die Polizei mit. Ein Traktor hob das Motorrad aus dem Bachbett.

Verletzt wurde am Sonntag auch ein Motorradfahrer im Mühlviertel: Der 70-Jährige aus dem Bezirk Freistadt hatte auf der B119a auf der Fahrt von St. Georgen am Walde nach Königswiesen stark abbremsen müssen, um einen Auffahrunfall mit einem vor ihm fahrenden Kastenwagen zu verhindern. Er verlor die Kontrolle über sein Zweirad und landete im Straßengraben. Die Rettung brachte ihn in das Krankenhaus nach Freistadt, teilte die Polizei mit.