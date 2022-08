Motorradfahrer war mit 242 km/h auf der Autobahn unterwegs

Die eklatante Geschwindigkeitsüberschreitung wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich von der Besatzung einer Zivilstreife gemessen und der 51-Jährige am Steuer angehalten. Den Mann erwartet nach dem am Freitag gemeldeten Zwischenfall vom Dienstagabend eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Baden.