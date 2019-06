Motorradfahrer raste mit 201 km/h über Bundesstraße

An dieser Stelle sind lediglich 100 km/h erlaubt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der 23-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark gab an, "lediglich im Rahmen eines Ausflugs Kaffee trinken zu wollen", so die Polizei. Die Beamten nahmen dem Mann an Ort und Stelle den Führerschein ab, er wird angezeigt.

Ebenfalls rund 100 km/h zu schnell war ein Tscheche, der in Salzburg gestoppt wurde. Bei einer Kontrolle auf der Wiestal Landesstraße im Bezirk Hallein hat die Salzburger Polizei am Samstag gleich drei Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen, die teils mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs waren: Zwei Tschechen im Alter von 41 und 63 Jahren wurden in der 60er-Zone mit 152 bzw. 161 km/h gemessen, ein 56-jähriger aus Wuppertal mit 117 km/h.

Den beiden Tschechen wurden die Führerscheine abgenommen, der Deutsche wird angezeigt. Auch bei Alkoholkontrollen wurden deutliche Überschreitungen festgestellt: In Bad Hofgastein (Bezirk St. Johann) mussten in der Nacht auf Samstag ein 37-jähriger Belgier (1,44 Promille) und ein 37-jähriger Salzburger (2,16 Promille) ebenfalls ihre Lenkerberechtigungen abgeben.

Zwei tödliche Unfälle

Am Pfingstwochenende kam es zudem zu zwei tödlichen Motorradunfällen in Österreich. In Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist am Samstag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 62-Jährige fuhr auf der B 24 Richtung Gußwerk. In einer Kurve kam er laut Polizei von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung. Ein Mann entdeckte den 62-Jährigen und verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen.

Am Gaichtpass bei Weißenbach (Bezirk Reutte) ist am Samstagvormittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Mann prallte nach Angaben der Polizei auf der B199 mit einem Wohnmobil zusammen und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der deutsche Motorradfahrer war auf der Tannheimer Straße in Richtung Weißenbach unterwegs, als nach einer unübersichtlichen Kurve ein Wohnmobil von einem Parkplatz in die Straße einbog. Der Motorradfahrer bremste ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen das Wohnmobil. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

