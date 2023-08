Motorradfahrer im Bezirk Amstetten tödlich verunglückt

Eine 52-jähriger Frau aus dem Bezirk Amstetten hatte laut Polizei das Motorrad beim Einfahren von einer Seitenstraße in die L86 übersehen. Trotz einer Schnellbremsung kollidierte das Motorrad mit dem linken Heck des Pkw. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 39-Jährige in das LKH Steyr eingeliefert, wo er in den Abendstunden seinen schweren Verletzungen erlag. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.

