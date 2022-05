Motorradfahrer drehte Runde in Einkaufszentrum

Der 60-jährige Österreicher fuhr am Freitag um 13.25 Uhr in das Einkaufszentrum, drehte dort eine Runde und verließ das Geschäft wieder. Mehrere Kunden mussten stehenbleiben und ausweichen, teilte die Polizei Tirol am Samstagabend mit. Am Samstag um 08.55 Uhr fiel der Motorradfahrer einer Polizeistreife in Innsbruck, Mitterweg, wieder auf.

Der Mann war ohne Helm und viel zu schnell unterwegs. Der Lenker missachtete alle Anhaltezeichen und flüchtete mit teilweise extrem überhöhter Geschwindigkeit, wobei es immer wieder zu gefährlichen Situationen für andere Straßenbenützer kam. Schließlich konnte der Motorradfahrer in Innsbruck auf der Völserstraße in Fahrtrichtung Osten angehalten werden. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt.