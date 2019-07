Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei berichtete, war der Mann mit einem entgegenkommenden Motorkarren, der gerade abbiegen wollte, kollidiert. Dabei kam der Vorderreifen des Motorrads unter den rechten Vorderreifen des Motorkarrens.

Der 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen an seinem rechten Unterschenkel. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Die Römerstraße, auf der sich der Unfall ereignet hatte, musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, hieß es.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.