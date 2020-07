Motorradfahrer bei Unfall auf der Tauernautobahn getötet

Ein Motorradlenker erlitt laut dem Roten Kreuz schwerste Verletzungen, er verstarb laut der Polizei später im Spital.

Beim Unfallopfer handelte es sich demnach um einen 56-jährigen Mann aus dem Salzburger Bezirk Zell am See. Er fuhr gleich nach der Einfahrt in den Wolfsbergtunnel in einer lang gezogenen Rechtskurve auf der Überholspur mit dem Vorderrad auf den linken Randstein, schlitterte weiter und prallte schließlich gegen einen Mauerfortsatz in der Tunnelwand. Dadurch wurde der Lenker vom Motorrad geschleudert.

Nach der Erstversorgung wurde der Schwerstverletzte aus dem Tunnel gebracht und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen, wo er verstarb. Der Wolfsbergtunnel war vorübergehend gesperrt.

