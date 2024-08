Motorradfahrer (59) starb nach Zusammenstoß mit Lkw in Tirol

Der 23-jährige Lkw-Fahrer hatte auf die Stubaitalstraße (B 183) einbiegen wollen, als der entgegenkommende Motorradlenker frontal gegen die rechtsseitigen Zwillingsreifen des Schwerfahrzeuges prallte.

Der 59-Jährige wurde an Ort und Stelle erstversorgt. Letztlich verstarb er dann aber in der Klinik. Der österreichische Lkw-Fahrer hatte sich zuvor auf der Links-Abbiegespur eingeordnet. Der deutsche Motorradfahrer aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont fuhr zeitgleich von Innsbruck kommend in Richtung Brenner.

