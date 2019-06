Mordversuch in der Steiermark: 21-Jähriger in Lebensgefahr

Die beiden waren zuvor offenbar in der Wohnung des Verdächtigen in einen heftigen Streit geraten. Dann stach der Mann in den Rücken seines Freundes. Dieser wurde am LKH Graz notoperiert.

Die Tatwaffe wurde laut ersten Informationen sichergestellt. Der 24-jährige Verdächtige hatte selbst die Polizei gerufen. Die genauen Hintergründe waren vorerst unklar. Eine Vernehmung war aufgrund der Alkoholisierung des Mannes vorerst nicht möglich.

