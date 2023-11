Mordverdacht in der Obersteiermark: Frau tot in Wohnung gefunden

Eine Frau ist Dienstagnachmittag in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im obersteirischen Pöls-Oberkurzheim (Bezirk Murtal) tot aufgefunden worden. Eine Polizeistreife war nach einem Notruf zur Adresse gefahren, weil es offenbar einen Streit zwischen einem Paar gegeben hatte. Als die Polizisten eintrafen, wir die Frau bereits tot. Ein Mann wurde noch am Tatort festgenommen, hieß es in einer ersten Information der Landespolizeidirektion Steiermark.

Der Verdächtige befand sich Dienstagabend in Leoben in Haft. Das Landeskriminalamt Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, übernahm die Ermittlungen. Die Hintergründe lagen vorerst noch im Dunkeln, ermittelt wird jedenfalls wegen Mordverdachts.

Sollte es sich um Femizid (Frauenmord) handeln, wäre es laut Zählung der Autonomen Frauenhäuser bereits der 25. im heurigen Jahr.

Erst Ende Oktober war die Leiche einer Reitstallbesitzerin (39) gefunden worden - sie soll erschossen und anschließend auf dem Friedhof in Krumau abgelegt worden sein.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

