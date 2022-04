Mordverdacht in Schwarzach: Frau soll Ehemann erstochen haben

Der Mann wurde durch den Stich so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle starb, so die Polizei in einer ersten kurzen Information. Die 37-Jährige wurde festgenommen, sie sei voll geständig, hieß es.

Die Polizei wurde am Dienstagabend gegen 23 Uhr von der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) über einen angeblichen Verletzungsfall in einem Wohnhaus in Schwarzach informiert. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich aber heraus, dass der Tod des 35-Jährigen gewaltsam herbeigeführt worden war.

Detaillierte Informationen zur Tat will die Polizei in einer Pressekonferenz um 14 Uhr bekanntgeben.