Mordprozess: Mitbewohner mit Wikingeraxt erschlagen

Fünf Hiebe mit Wikingeraxt: Mordprozess in Kärnten

Am Landesgericht Klagenfurt hat am Mittwoch ein Mordprozess gegen einen 36-jährigen Kärntner begonnen. Dem gebürtigen Slowenen wird vorgeworfen, im vergangenen Dezember einen 48-jährigen Italiener in einer Villacher Wohnung mit einer Axt erschlagen zu haben. Der Mann war geständig, er erklärte, er habe die Tat unter Drogeneinfluss begangen.

Staatsanwältin Daniela Zupanc erklärte in ihrem Anklagevortrag, das spätere Opfer war einige Tage vor der Tat bei dem Angeklagten eingezogen. Die beiden hätten gemeinsam Kokain konsumiert, als am Tag der Tat ein Streit ausgebrochen war. "Der Angeklagte hat selbst gesagt, es habe ihm gereicht. Er ist zum Opfer gegangen, hat ihn auf die Couch geworfen und zur Axt gegriffen." Die Axt habe der Angeklagte selbst im "Wikingerstil" dekoriert und mit ihr schließlich die Tat verübt: "Er hat nicht ein Mal, sondern fünf Mal mit voller Wucht auf das Gesicht und die Schädelseite des Opfers eingeschlagen."

Staatsanwältin spricht von "Overkill"

"Ich würde fast sagen, dass es eine Art Overkill war", setzte die Staatsanwältin fort, "jeder einzelne Schlag, so auch bereits der erste, war tödlich". Sie bekräftigte gegenüber den Geschworenen, dass es sich bei der Tat jedenfalls um einen Mord gehandelt habe. Als der Angeklagte bei der Polizei gefragt worden war, welche Folgen er von den Schlägen erwartet habe, habe dieser wortwörtlich gesagt: "Dass er wahrscheinlich sterben wird."

Toter lag zwei Tage in Wohnung

Der Verteidiger des 36-Jährigen gestaltete seine Replik kurz: Sein Mandant werde sich umfassend geständig verantworten. Ein psychiatrisches Gutachten habe zwar ergeben, dass er zurechnungsfähig war - der Mann habe aber vor der Tat tagelang Drogen konsumiert und sei dadurch entsprechend beeinträchtigt gewesen. Zwei Tage nach der Tat, nachdem der Mann neben dem Toten gelebt und auch im selben Raum mit ihm geschlafen hatte, war der 36-Jährige selbst zur Polizei gegangen.

Der Geschworenenprozess unter Vorsitz von Richter Bernd Lutschounig wurde mit der Einvernahme des Angeklagten begonnen. Die Verhandlung war bis zum Abend anberaumt, dann wurde auch mit einem Urteil gerechnet.

