Mordprozess gegen drei Frauen in Klagenfurt

In dem Prozess geht es um Betrug, Brandstiftung und Mord. Eine der Angeklagten hatte im Oktober 2018 in Villach eine 72 Jahre alte Frau erdrosselt, laut Anklage handelte sie im Auftrag der Haupttäterin. Sie gestand die Tat, will aber "in Trance" gehandelt haben.

Staatsanwältin Bettina Dumpelnik wirft den Frauen die diversen Delikte in unterschiedlichen Konstellationen vor, eine der Angeklagten ist vom Mordvorwurf nicht betroffen. Laut Anklage beutete die Hauptverdächtige Betrugsopfer finanziell aus, dabei ging es um enorme Summen. Es war demnach ihr Ziel, von ihren meist betagten Opfern als Alleinerbin eingesetzt zu werden. Der zweiten Angeklagten gegenüber behauptete sie, Gott würde durch sie sprechen und der Menschheit Aufträge erteilen. So veranlasste sie diese auch, die 72-Jährige zu töten, weil diese die Haupttäterin aus ihrem Testament wieder streichen wollte. Die drei wurden geschnappt, als eine von ihnen im November 2018 wegen Brandstiftung festgenommen wurde. Richter Dietmar Wassertheurer hat vorerst drei Verhandlungstage angesetzt.