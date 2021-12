Mordprozess gegen Bierwirt: "Hatte einen Filmriss"

Schockierende Szenen spielten sich heuer Ende April in einem Gemeindebau in Wien-Brigittenau ab. Weil seine Freundin (35) nach 15 Jahren die Beziehung beendet hatte, tauchte ein 43-jähriger Wiener Craftbeer-Händler – seit einem Rechtsstreit mit der Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer ist der Mann medial auch als Bierwirt bekannt – in der Wohnung seiner Ex-Partnerin auf. Mit einer Pistole schoss der Wiener laut Anklage der 35-Jährigen zuerst in den Oberschenkel und dann in den Kopf. Das mussten Zeugen mitansehen: Denn das Opfer hatte gerade Besuch von einem Nachbarn und dessen 13-jähriger Tochter. Zudem befand sich auch noch der dreijährige Sohn des Angeklagten in der Wohnung.

Wegen seines massiven Alkohol- und Drogenrausches sei er erst nach der Tat im Spital zu sich gekommen, behauptete der Bierwirt gestern in der Geschworenenverhandlung. "Ich hatte einen Filmriss. Ich hab’ nicht gewusst, was ich tue", antwortete er mehrfach auf die Frage des Senats, ob er die Bluttat bewusst und gewollt begangen habe. "Also nicht geständig", fasste die beisitzende Richterin die Verantwortung des Angeklagten zusammen.

Schon am Morgen habe er eine Flasche Wodka getrunken und dazu Psychopharmaka konsumiert, so der Beschuldigte, der von drei Anwälten, darunter dem bekannten Verteidiger Rudolf Mayr, vertreten wird. Zum Zeitpunkt der Festnahme hatte der Bierwirt mehr als 3,5 Promille Alkohol im Blut, zudem wurden Aufputsch- und Beruhigungsmittel festgestellt.

Nach der Tat Schnaps geleert

Allerdings soll er einen Großteil des Alkohols nach den Schüssen getrunken haben. Ein Gutachter geht von einem "Nachtrunk" nach der Tat aus. Zudem sagen Zeugen, der Angeklagte habe vor der Tat nur leicht beeinträchtigt gewirkt.

Direkt nach den Schüssen forderte der 43-Jährige den Nachbarn auf, zu verschwinden und die Kinder mitzunehmen. Das ließ sich dieser nicht zweimal sagen, lief in seine Wohnung und versperrte die Tür. Doch der Bierwirt folgte ihm, läutete Sturm und schrie nach Alkohol. Der verängstigte Nachbar reichte ihm aus einem Fenster eine Flasche Rum und eine Flasche Wodka. Damit setzte sich der Angeklagte draußen auf eine Bank und leerte die Flaschen, bis die Polizei ihn festnahm.

Vor der Tat Vater bedroht

Sechs Tage vor der Bluttat hatte der Angeklagte den Vater seiner Noch-Freundin mit einer Pistole bedroht und einen Schuss in den Türstock abgefeuert. Er bereue, keine Anzeige erstattet zu haben, so der Vater der erschossenen Frau. Er gab an, dass seine Tochter auch mehrmals vom Bierwirt geschlagen worden sei. Der Angeklagte behauptete, er habe den Vater seiner Frau nicht bedrohen, sondern sich selbst erschießen wollen. "Das, was Sie vorgehabt haben, haben Sie dann aber nicht gemacht", erwiderte der vorsitzende Richter. "Leider nicht", so der Angeklagte.

Dem 43-Jährigen drohen zehn bis 20 Jahre oder eine lebenslange Haftstrafe. Zudem hat die Anklage beantragt, ihn in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher einzuweisen. Der Prozess wird morgen fortgesetzt.