Mordermittlungen nach Fund verwester Leiche

Der Tote war am Freitagnachmittag in einer Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus von der Polizei gefunden worden - wir haben berichtet. Besorgte Freunde hatten zuvor die Beamten alarmiert. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass dem 45-Jährigen tödliche Verletzungen zugefügt worden waren, er war verblutet.

Wer den Mann getötet hat, war zunächst unklar. Die Polizei hat keine Hinweise auf die Täterschaft und mögliche Tathintergründe. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.