Mordermittlungen in Baden: Zeugenaufruf der Polizei

Eine 81-Jährige war Montagmittag in ihrer Wohnung in der Braitner Straße tot aufgefunden worden. Die Leiche wies massive Schädelverletzungen auf. Wer insbesondere ab Sonntagnachmittag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, möge das Landeskriminalamt unter Tel.: 059133 303333 kontaktieren.Baden. Die Erhebungen in dem Fall liefen weiter. Die Tatortgruppe habe bis Dienstagabend Spuren gesichert, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch mit. Die Suche nach dem Tatwerkzeug, an der Polizeischüler, Diensthunde und auch Taucher beteiligt waren, sei bisher negativ verlaufen.

Angehörige verständigten Polizei

Die betagte Frau war nicht erreichbar gewesen. Angehörige hatten sich deshalb Sorgen gemacht und die Polizei verständigt. Beamte gelangten mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung und entdeckten die Leiche. Eine Obduktion ergab, dass die Schädelverletzungen zum Tod der 81-Jährigen geführt haben. Die Ermittler würden nicht von Raubmord ausgehen, sagte Baumschlager.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810).

