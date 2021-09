Mordalarm in Wien: Zwei tote Frauen in Wohnung

Offenbar sind in Wien zwei Frauen gewaltsam ums Leben gekommen. Wie die Polizei gestern mitteilte, sind die beiden Opfer im Gemeindebezirk Favoriten in einer Wohnung entdeckt worden.

Gegen 16 Uhr alarmierten Anrainer die Beamten des Favoritner Stadtpolizeikommandos. Der Auftrag der Polizisten war es demnach, einen Streit zu schlichten. Sie fuhren umgehend zu der Wohnadresse. In der Wohnung lagen die Leichen einer 35-Jährigen und einer 37-Jährigen. Ein ebenso in der Wohnung befindlicher 28-jähriger Afrikaner sagte zu den Polizeibeamten, dass er die beiden Frauen umgebracht habe. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Laut Ermittlerkreisen soll bei dem 28-Jährigen eine massive Alkoholisierung vorgelegen sein. Der Verdächtige dürfte so beeinträchtigt gewesen sein, dass eine Einvernahme zunächst nicht möglich war. Entsprechend wenig Informationen konnte die Polizei an die Medien weitergeben. Offiziell wurde auch nicht bekannt gegeben, wie die Frauen getötet worden sind.

33 Frauen 2021 ermordet

Wie Nachbarn berichteten, soll es sich bei einem der Opfer um die Ex-Frau des Somaliers handeln, mit dem er eine dreieinhalbjährige Tochter haben soll. Diese war aber während der Tat nicht zu Hause, sondern im Kindergarten. Das Mädchen wurde in die Obhut des Jugendamts übergeben. Die zweite Getötete soll die neue Freundin des mutmaßlichen Täters gewesen sein, die öfters zum Essen und Beten in der Wohnung in Favoriten war, so die Nachbarn.

Der Somalier war laut Ermittlerkreisen asylberechtigt. Gegen ihn gab es bereits zwei Anzeigen, eine davon wegen eines Sexualdelikts. In beiden Fällen wurde ein Asylaberkennungsverfahren eingeleitet, das aber jeweils eingestellt wurde, als auch die Verfahren wegen der Anzeigen eingestellt wurden.

Laut einer Statistik der "Autonomen österreichischen Frauenhäuser" (ÖAF) sind heuer bereits 33 Frauen durch die Gewalt ihres (Ex-)Partners oder eines Familienmitglieds gestorben.