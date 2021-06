Mordalarm in Wien: Identität der Toten geklärt

Einen grausamen Fund machten Passanten Samstagfrüh in Wien-Donaustadt. Auf einer Grünfläche an der Viktor-Kaplan-Straße entdeckten sie um 7 Uhr morgens die an einen Baum gelehnte Leiche eines Mädchens. „Sie sind hin, haben gesehen, dass sie nicht bei Bewusstsein ist, und sofort Reanimationsmaßnahmen gesetzt und Polizei und Rettung verständigt“, sagte Markus Dittrich, Pressesprecher der Wiener Polizei. Der Notarzt konnte aber nur den Tod des Mädchens feststellen.

Ihre Identität wurde erst gestern am späten Abend geklärt, die Eltern identifizierten ihre 13-jährige Tochter. Sie waren in eine Polizeiinspektion in Niederösterreich gekommen und hatten angegeben, dass es sich dabei um ihre Tochter handelt. Zuvor hatte die Polizei eine Personenbeschreibung des Opfers veröffentlicht – inklusive der Kleidung. Das Mädchen hatte einen schwarzen Kapuzenpullover mit der Aufschrift „Live or Die“, eine schwarz-weiß karierte Hose und weiße Nike-Schuhe getragen.

Nach der Obduktion war festgestanden, dass der Teenager einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Laut Obduktionsergebnis war das Mädchen erstickt worden. Der Leichnam wies zudem zahlreiche Hämatome auf. Details wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben.

Heuer bereits 14 Morde an Frauen

Heuer sind in Österreich bereits 14 Frauen (mutmaßlich) von ihrem (Ex-)Partner ermordet worden. Das hatte eine Gewaltschutzdebatte ausgelöst. Zuletzt hat das Parlament als Reaktion auf die Häufung klargestellt, dass Sicherheitsbehörden personenbezogene Daten zum Schutz gefährdeter Menschen auch dann an Interventionsstellen übermitteln dürfen, wenn kein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt wurde.