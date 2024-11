Mordalarm in Wien: 70-Jähriger getötet

Der 70-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag von Polizisten aufgefunden.

Dieser Artikel wurde um 13:44 Uhr aktualisiert.

Der 70-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag von Polizisten aufgefunden, nachdem Freunde tagelang nichts von ihm gehört hatten und sich Sorgen machten. Beamte der Polizeiinspektion Laurenzerberg ließen die Wohnung öffnen und entdeckten das Mordopfer.

Aufgrund der Verletzungen geht die Polizei von Fremdverschulden aus.

Obduktion veranlasst

Das Tötungsdelikt gab die Polizei erst am Freitag bekannt. Wie lange genau der Mann tot in der Wohnung gelegen ist, kommentierte die Polizei nicht. Der Mann wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr mit schweren Verletzungen aufgefunden, es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Wie der Pensionist getötet wurde, darüber hielt sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen ebenfalls bedeckt.

Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Leib/Leben, hat die Ermittlungen übernommen. Eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde veranlasst.

