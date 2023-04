Mordalarm in Niederösterreich: Opfer setzte noch Notruf ab

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Montagmorgen in Strasshof im Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, im Einsatz: Ersten Berichten zufolge soll dort ein 27-Jähriger seine 60-jährige Mutter erstochen und seinen Vater schwer verletzt haben. Anschließend soll der Mann vom Dach des Hauses gesprungen sein, um sich das Leben zu nehmen - er überlebte schwer verletzt und liegt derzeit laut ersten Medienberichten wie auch sein Vater auf der Intensivstation.

Jede Hilfe kam zu spät

Laut Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich war kurz vor 5 Uhr ein Notruf der 60-Jährigen eingegangen, wonach sie von dem 27-Jährigen mit einem Messer attackiert würde. Die Polizei sei zwar rasch zur Stelle gewesen, für die Frau jedoch jede Hilfe zu spät gekommen. Ihr Ehemann sei schwer verletzt aufgefunden worden. Sein Zustand galt als kritisch.

Das Motiv für die Bluttat sei noch unklar, sagte der Sprecher auf APA-Anfrage. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

