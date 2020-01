Mordalarm in Niederösterreich: Mann in Pizzeria erstochen

Ein Beschuldigter wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Schauplatz der Bluttat in den Mittagsstunden war ein Lokal in der in der knapp 3.000 Einwohner zählenden Marktgemeinde Pitten, laut "NÖN online" eine Pizzeria.

Polizeisprecher Johann Baumschlager zufolge hat das Landeskriminalamt Niederösterreich die Ermittlungen übernommen. Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.

Der Bluttat in der "Pizzeria Pitten" war offensichtlich ein Streit zwischen zwei Männern vorangegangen.

Die Befragung des Beschuldigten dauerte laut Baumschlager am Nachmittag an. Seitens der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich war die Spurensicherung im Gang.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Pitten liegt im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich: