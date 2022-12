Mordalarm in Kärnten: Mann im Drogenrausch erschlagen

Der Verdächtige ist ein 36-jähriger Slowene. Dieser stellte sich am Sonntag gegen 17 Uhr der Polizei. Er gab an, er habe den anderen Mann zwei Tage zuvor im Drogenrausch erschlagen. In der Wohnung fanden die Beamten den leblosen, offensichtlich durch Gewaltanwendung zu Tode gekommenen Mann.

Der 36-Jährige befand sich am Montag zunächst in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und führt die Befragungen sowie die Erhebungen zum Tatablauf durch.

