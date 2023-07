Mord in Kärnten: Frau mit Stanleymesser erstochen

Um 1.20 Uhr früh steigt in der Nacht auf Freitag Rauch auf. Auf der Südautobahn (A2) in Kärnten steht ein schwer beschädigtes Auto quer über die Fahrbahn. Der Lenker ist eingeklemmt, für Feuerwehr und Polizei ein schwieriger, aber kein ungewöhnlicher Einsatz. Ein Mitglied der Feuerwehr Völkermarkt lehnt sich ins Fahrzeug, will dem Mann, der mit seinem Fuß noch immer am Gaspedal steht, helfen. Dann eskaliert die Situation.

Der Mann, ein 69-jähriger Niederländer, der in Eberndorf wohnt (Bezirk Völkermarkt), rastet aus, verletzt einen Polizisten und muss festgenommen werden. Dreieinhalb Stunden später erreicht die Polizei ein Notruf: Eine 40-jährige Frau meldet, dass sie von ihrem Vater eine Abschiedsnachricht erhalten habe. Er und seine Frau würden nicht mehr leben, wenn die Tochter diese Nachricht lese, stand darin.

Die Polizisten fahren zur Wohnadresse der Frau und finden in der Küche deren Leiche. Erst jetzt ist klar: Der Verfasser der Nachricht ist der Lenker des Unfallautos.

Motiv vorerst unklar

Ob es sich bei dem Verkehrsunfall tatsächlich um einen solchen handelt oder ob es ein Suizidversuch war, sei derzeit noch unklar, heißt es von der Kärntner Polizei. Fest steht, dass die 62-jährige Frau getötet wurde, vermutlich erstochen.

Auch eine mögliche Tatwaffe wurde gefunden: Es handelt sich um ein Stanleymesser. Der 69-Jährige gilt als dringend tatverdächtig, sei aber noch nicht einvernommen worden, hieß es Freitagnachmittag. Das Paar aus Holland lebt seit mehreren Jahren in Kärnten, erst im Jänner 2023 war es in das Haus gezogen, in dem sich nun der mutmaßliche Mord ereignete.

Hinweise auf ein Motiv gibt es derzeit noch nicht, auch über Streitigkeiten innerhalb der Familie ist nichts bekannt. "Es gab jedenfalls keine Annäherungs-und Betretungsverbote", sagt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. Der Verdächtige befinde sich derzeit in der Justizanstalt Klagenfurt. Reaktionen auf den mutmaßlich 14. Femizid in Österreich in diesem Jahr blieben nicht aus.

SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner forderte die Einrichtung eines Krisenstabs seitens der Bundesregierung. Die Kärntner Grünen-Sprecherin und Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer sah einen politischen Handlungsauftrag für die Landesregierung: "Gewaltschutz und Sensibilisierung müssen jetzt endlich auch in Kärnten stärker forciert werden."

