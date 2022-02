Mopedlenker flüchtete mit über 100 km/h: Polizist verletzt

Die Verfolgungsjagd in St. Veit an der Glan endete erst, als der 16-Jährige ein zweites Polizeiauto touchierte und stürzte, berichtete die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag. Aufgefallen war der Jugendliche den Beamten, weil er ohne Licht unterwegs gewesen war. Einer der Beamten wurde bei Anhaltung und Festnahme des Jugendlichen verletzt.

Der Bursche hatte sein Moped gegen 20.30 Uhr auf der B94 (Ossiacher Straße) in Richtung St. Veit gelenkt. Als die Zivilstreife bemerkte, dass das Moped keine Beleuchtung hatte, versuchte sie, ihn anzuhalten. Der Lenker habe die Anhaltezeichen missachtet und sei mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet von St. Veit und auch außerhalb geflüchtet, wobei er dort teilweise auch über 100 km/h fuhr. Die maximal zulässige Bauartgeschwindigkeit für Mopeds beträgt 45 km/h.

Ein zweiter Streifenwagen habe das Moped zwischenzeitlich überholt, doch versuchte der 16-Jährige, es wieder vor das Polizeiauto zu schaffen, wobei es zum Unfall kam. Der Lenker wird bei der Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan wegen mehrerer Delikte zur Anzeige gebracht. Das Fahrzeug weist laut Polizei gleich mehrere Umbauten auf, habe aber keine Blinker, keine Rückspiegel und auch kein Pickerl. Die Kennzeichen und der Zulassungsschein wurden dem Burschen abgenommen.