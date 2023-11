Mopedlenker (17) prallte gegen Begrenzungspfosten und starb

Der Flachgauer kam laut der Aussage eines hinter ihm fahrenden Autolenkers auf Höhe Wartberg in Fahrtrichtung Großgmain in einer lang gezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der junge Mann starb im Uniklinikum Salzburg an den Folgen des Unfalls, berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg Dienstagfrüh.

