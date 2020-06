Mopedfahrerin (16) in Haidershofen von Wohnmobil erfasst - schwer verletzt

Die 16-jährige Mopedfahrerin war in Haiderhofen in ihrem Heimatbezirk Amstetten von einem Wohnmobil niedergestoßen worden. Sie hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich bei einer Kreuzung nach links abbiegen wollen, jedoch gegenverkehrsbedingt anhalten müssen. Dabei wurde sie von dem Wohnmobil erfasst, an dessen Steuer ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten saß.

Lokalisierung: Haidershofen befindet sich an der Grenze zu Oberösterreich

Bei einer Kollision im Bezirk St. Pölten wurde ein Motorradlenker ebenfalls schwer verletzt. Der 51-Jährige ist am Mittwochnachmittag auf der L132 in Fahrtrichtung Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) verunglückt.

Der Mann kollidierte laut Polizei seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw, nachdem er einen Lkw überholt hatte. Der Zweiradlenker vermied trotz schwerer Verletzungen einen Sturz und hielt an. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.

