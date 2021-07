Mögliche Glassplitter: Hofer ruft "Aperitivo Sprizz" zurück

Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Glassplittern "wird vom Verzehr des genannten Produktes abgeraten", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Unternehmens. Das Produkt war ab 05.07.2021 in Österreich in allen Filialen der Hofer KG erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt. Die Flaschen "Aperitivo Sprizz 3x200 ml" können in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden, den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Die Warnung besage nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden sei, heißt es in der Aussendung.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen