Mödling: Kran stürzt auf LKW - ein Toter

In Mönchendorf stürzte ein Kran auf einen Lkw.

In Münchendorf im Bezirk Mödling ist am Dienstag in den Mittagsstunden ein Kran auf einen Lkw gestürzt. Der Lenker des Lastwagens kam ums Leben, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Er hatte sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Führerhaus aufgehalten.

Ein weiterer Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Kranführer war der Polizei zufolge zusammengebrochen. Er wurde laut Sprecher Stefan Loidl zwar nicht verletzt, hat jedoch einen Schock erlitten.

Zur Ursache des Unglücks lagen noch keine Angaben vor. Ermittlungen waren am Nachmittag im Gang.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.