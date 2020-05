Modepuppen als Abstandswauwau in Wiener Cafe

"Bei den Bestellungen sind unsere neuen 'Stammgäste' noch sehr zurückhaltend, aber sie geben uns schon einen kleinen Vorgeschmack auf unsere Gäste, die wir in den letzten Wochen vermisst haben", scherzte Barbetreiber David Schober am Donnerstag.

Das "Kleinod Prunkstück" in der Bäckerstraße sperrt ebenso wie das Stammhaus Kleinod in der Singerstraße und der "Stadtgarten" in der Johannesgasse morgen, Freitag, wieder auf. Für den Besuch der Lokale ist eine Reservierung Voraussetzung

Ausgestattet werden die Puppen vom italienischen Label Philipp Maly - das damit auch Werbung für seine Kollektion machen will. "Wir führen aktuell keinen Onlineshop; dafür sind die Kosten und Mieten im ersten Bezirk einfach zu hoch. Wir setzen darauf, unser spezielles Service, die Geschichte unseres Hauses, das Flair und die Dienstleistungen in den direkten Verkauf einfließen zu lassen", erklärte Maly.