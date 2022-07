Aus Angst vor neuen Unwettern, die sich womöglich noch in den kommenden Tagen ereignen könnten, wurden gestern, Montag, in der Kärntner Gemeinde Treffen im Bezirk Villach-Land Schutzmaßnahmen getroffen. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr haben einen mobilen Hochwasserschutz errichtet, außerdem wird an einem Wall gearbeitet.