Mitte dieser Woche: Der Sommer meldet sich zurück

Für Mittwoch werden bis zu 32 Grad, für Donnerstag sogar 34 Grad erwartet, allerdings läuten vereinzelte Abendgewitter eine Kaltfront am Freitag ein. Am Wochenende soll die 30-Grad-Marke nicht überschritten werden, dafür wird für kommende Woche eine Hitzewelle mit teilweise bis zu 38 Grad vorhergesagt, die aber laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik zum Wochenende hin abflachen soll.

Die Kaltfront am Freitag soll vor allem den Süden Österreichs erwischen, während es im Norden warm und trocken bleibt. Das Wochenende bringt eine Nordwestströmung mit angenehm warmen Wetter, voraussichtlich aber nicht mehr als 29 Grad. Am Montag soll sich die prognostizierte Hitzewelle ankündigen, die Dienstag und Mittwoch der kommenden Woche bis zu 38 Grad bringen könnte. Im Osten soll der Donnerstag mit ebenfalls 38 Grad immer noch heiß sein, während im Westen Gewitter erwartet werden, die laut ZAMG eine Abkühlung von fünf bis zehn Grad am Freitag ankündigen sollen.

Eine Hitzewelle, die momentan die iberische Halbinsel fest im Griff hat, könnte sich im Laufe der kommenden Woche sowohl zu uns Richtung Nordosten als auch über Südfrankreich, Süditalien und Sizilien hinweg in den zentralen und östlichen Mittelmeerraum ausbreiten. Dabei werden laut Prognosen in Südeuropa stellenweise bis zu 45 Grad zu erwarten sein.